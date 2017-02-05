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Новина дня
Мебельный интернет магазин европейского уровня
05.02 «Царевка»: загородный гостинично-ресторанный комплекс под Киевом
05.02 Кому доверить создание собственного веб-сайта?
05.02 Цінникоутримувач: Що це таке і навіщо він потрібен?
04.02 В чем польза таможенного брокера?

Новини
21:24
05.02
2017 		Мебельный интернет магазин европейского уровня
В своей профессиональной, бытовой, хозяйственной деятельности человек вынужден использовать огромное количество крупных и мелких предметов, продуктов, одежды, техники. Для того чтобы не превращать свой дом в свалку необходима самая разнообразная мебель - от стульчиков до кроватей, от шкафов до полноценных модульных систем гостиных, кухонь, спальных. Мебельный интернет магазин Manngroup-trade - это...
21:23
05.02
2017 		У Луцьку-VІ-й міжнародний турнір з волейболу пам’яті видатного спортсмена
5 лютого о 10.00 годині в спортивному залі обласної ДЮСШ (вул. Шевченка, 3) розпочнеться VІ-й міжнародний турнір з волейболу серед аматорських команд, пам'яті видатного спортсмена Сергія Семенюка, який за короткий час свого життя зробив дуже багато для розвитку чоловічого волейболу як у місті, так і в області. Вшановувати майстра спорту України з волейболу, президента волейбольного клубу...
21:00
05.02
2017 		В Луцьку підбили підсумки реалізації конкурсу громадських ініціатив у 2016 році
Відбулося чергове засідання координаційної ради з реалізації Програми підтримки ініціатив жителів міста Луцька. Участь у засіданні взяли перший заступник міського голови Тарас Яковлев, секретар міської ради Юлія Вусенко, депутати міської ради Костянтин Петрочук, Майя Шостак, Віктор Ящук та Юрій Безпятко. Розпочинаючи зустріч, Тарас Яковлев зауважив, що під час шньої зустрічі хочуть підвести...
20:37
05.02
2017 		Прокуратура Волині наполягає на поверненні державі незаконно переданих громадянам земельних ділянок на території Боголюбської сільської ради
Прокуратура Волинської області звернулася до суду в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України та Державного підприємства «Ківерцівське лісове господарство» із позовом до Луцької районної державної адміністрації і 26 власників земельних ділянок про визнання недійсними розпорядження, державних актів на право власності на землю та витребування земельних ділянок...
20:15
05.02
2017 		В Луцьку зимові розваги в мікрорайоні ЛПЗ
Незалежно від того, що дітвору після канікул покликала школа, Всеукраїнська акція “Спортивна зима” продовжується. Діти люблять зимову пору з її сніговими заметами, адже можна поборсатися у снігу, пограти в сніжки, покататись на санчатах, ковзанах, що приносить масу задоволення і спортивний гарт. На штучній ковзанці, що на спортивному майданчику за адресою: бульвар Дружби Народів, 11, провідний...
19:52
05.02
2017 		Співчуття у зв'язку зі смертю Миколи Ярославовича Романюка висловив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман
У Луцьку міську раду надійшла телеграма від Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. “Висловлюю співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і всім лучанам з приводу непоправної втрати — смерті Луцького міського голови Миколи Ярославовича Романюка. З великим сумом я прийняв цю важку новину про неочікувану та передчасну смерть мого колеги, з яким ми були добре знайомі і часто контактували....
19:32
05.02
2017 		Дубенська міська рада висловила співчуття у зв’язку зі смертю Луцького міського голови Миколи Романюка
Дубенська міська рада, депутатський корпус, члени виконавчого комітету висловлюють щирі співчуття територіальній громаді міста Луцьк, колективу Луцької міської ради з приводу непоправної втрати, передчасної смерті міського голови Романюка Миколи Ярославовича. “У цей скорботний час розділяємо біль втрати та щиро співчуваємо у великому горі колективу, сім'ї та рідним покійного. Смерть забрала...
19:12
05.02
2017 		У Волинській області винуватець смертельної ДТП постане перед судом
Прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 24-річного мешканця села Личани Ківерцівського району, який вчинив ДТП зі смертельними наслідками. Уночі 13 листопада 2016 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля марки «Рено-Меган» та рухаючись по автодорозі сполученням «Олика-Жорнище» в...
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20:00 04.02 В чем польза таможенного брокера?
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