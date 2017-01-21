Новина дня

Ви погано себе почуваєте, але не знаєте до якого лікаря йти? У Вас мало часу і Ви не хочете його витрачати на численні аналізи та нескінченне сидіння в чергах поліклінік, а обстеження в приватній клініці для Вас не по кишені? Ви турбуєтеся за здоров'я своїх рідних і близьких чи хочете з'ясувати причину захворювання?
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