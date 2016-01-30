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Новина дня
Еженедельный и ежедневный уход за ребенком до 1-го года
Сразу же после рождения ребенка все мамы обязаны правильно за ним ухаживать, поскольку здоровье ребенка с момента его зачатия и вплоть до сознательного возраста на 100 % зависит от его родителей.
31.12 Кто чаще всего и зачем ворует автомобильные номера?
30.12 Найчастіші поломки IPhone і IPad
30.12 Что привлекает в Англию студентов со всех уголков мира?
30.12 М42300 - амперметр для вимірювання постійного струму

Новини
17:02
31.12
2016 		Платники Тернопільщини спрямували до бюджету 574,3 млн грн ПДВ
За січень-листопад цього року до державного бюджету надійшло податку на додану вартість в сумі 574,3 млн грн, в тому числі у листопаді – 88,3 млн грн ПДВ. Сплату податку на додану вартість забезпечили 2582 суб'єкти господарювання, серед яких 2222 юридичні особи та 360 фізосіб-підприємців. Необхідно відзначити, що порівняно з початком року кількість платників податку на додану вартість в області...
16:29
31.12
2016 		На Житомирщині пенсії за січень виплачують вже зараз
26 грудня органами Пенсійного фонду України в Житомирській області з метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових та вихідних днів у січні 2017 року розпочато виплату січневих пенсій. Станом на 30 грудня органами Пенсійного фонду України в області забезпечено фінансування пенсійних виплат на І період січня 2017 року на суму 272,4 млн грн. А саме, профінансовано...
15:59
31.12
2016 		Віра Зозуля та її вихованка Русаліна Поворознюк здобули «золото» і «бронзу» всеукраїнських змагань
Зимовий кубок України та Всеукраїнські змагання на призи дворазового олімпійського чемпіона Володимира Голубничого провели в легкоатлетичному манежі в Сумах. Цей турнір став одним із наймасовіших за всю історію проведення, особливо в дитячій категорії, - зауважили учасники змагань. Честь Тернопільщини на турнірі змаганнях відстоювала майстер спорту України Русаліна Поврознюк – вихованка тренера...
15:30
31.12
2016 		Туристичний сезон на Тернопільщині розпочнуть з Маланки
«Свято Маланки» вже традиційно відбуватиметься у ніч з 13 на 14 січня на Борщівщині. Щороку масове театралізоване свято збирає тисячі людей, які з'їжджаються сюди звідусіль. «Варто відзначити, географія святкування розширюється. 13 січня о 17.00 годині автентичний обряд «Маланка» розпочнеться у селі Устя. На імпровізованій сцені виступлять понад 10 фольклорних ансамблів з сусідніх прилеглих сіл....
15:00
31.12
2016 		Еженедельный и ежедневный уход за ребенком до 1-го года
Сразу же после рождения ребенка все мамы обязаны правильно за ним ухаживать, поскольку здоровье ребенка с момента его зачатия и вплоть до сознательного возраста на 100 % зависит от его родителей.
14:55
31.12
2016 		Ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ у місті Чернігові покращилась
30 грудня, відбулось чергове засідання міського оперативного штабу для координації дій щодо запобігання розповсюдженню захворювань на грип та ГРВІ на території міста Чернігова. Нарада відбулась за участю заступника міського голови Ольги Хоніч, керівників структурних підрозділів міської ради, представників медичних установ міста, а також місцевих засобів масової інформації. На початку засідання...
14:25
31.12
2016 		Тернопілля: небезпечна піротехніка!
Наближаються Новорічні та Різдвяні свята, коли біля яскраво вбраної ялинки збирається вся родина, а до щедрого столу запрошують близьких та друзів. Нині вже звичними атрибутами таких свят є хлопавки, петарди, салюти, ракети, феєрверки, бенгальські вогні та інші піротехнічні засоби, які напередодні можна придбати не лише у спеціалізованих магазинах, а й у непристосованих закладах торгівлі, на...
13:51
31.12
2016 		В Житомирській області новорічний настрій в ОДА.
Аби підняти настрій собі та колегам, працівники Житомирської облдержадміністрації прикрасили свої кабінети та коридори новорічними атрибутами. Про це повідомили у Житомирській ОДА
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