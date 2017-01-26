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Новина дня
Наиболее частые поломки кондиционера
Вся техника без исключения склонна к поломкам, какой бы качественной и совершенной она не была. Кондиционеры тут не являются исключением.
26.01 Як вибрати бетон для будівництва?
25.01 Современные рюкзаки для взрослых
25.01 Профилактика инсульта - народные средства или хирургия? Советы кандидата наук Махмуд Ахмада
25.01 Выбор протеина

Новини
12:30
26.01
2017 		Наиболее частые поломки кондиционера
Вся техника без исключения склонна к поломкам, какой бы качественной и совершенной она не была. Кондиционеры тут не являются исключением.
08:15
26.01
2017 		Як вибрати бетон для будівництва?
Сьогодні неможливо уявити собі зведення сучасної будівлі без застосування такого будівельного матеріалу, як бетон.
22:11
25.01
2017 		Современные рюкзаки для взрослых
Современные рюкзаки для взрослых Уже давно сумки, которые носятся на обоих плечах, давно перестали быть предназначенными только для школьников и туристов. Сейчас предлагается множество интересных рюкзаков, которые можно использовать в повседневной жизни. Самыми надежными и стильными, оригинальными и практичными являются изделия из кожи. Если вы собрались обзавестись именно таким, не помешает...
22:10
25.01
2017 		Профилактика инсульта - народные средства или хирургия? Советы кандидата наук Махмуд Ахмада
В областном сосудистом центре г.Киева, руководит которым Махмуд Ахмад, занимаются не только успешным лечением, но и по многолетнему опыту знают, что такое профилактика инсульта
22:09
25.01
2017 		Выбор протеина
За время физической активности и любых других тренировок организму свойственно расходовать энергию. В это время он использует единственный доступный источник, который находится в мышечной ткани.
22:07
25.01
2017 		3 особенности нанесения тату на смуглой и проблемной коже от tattookiev.com.
3 особенности нанесения тату на смуглой и проблемной коже от tattookiev.com. Человеку, который всерьез задумался делать татуировку, должно быть известно, что за несколько дней перед нанесением и еще две недели после нельзя загорать и посещать солярий. Это обязательное условие необходимо соблюдать, чтоб не повредить, и не обжечь кожу. Поэтому наиболее благоприятно делать татуировки в холодную пору...
21:32
25.01
2017 		Пошив обуви на заказ: Преимущества
Индивидуальный пошив обуви на заказ необходим примерно для того, что и заказ рубашек либо костюма у портного... но не только. Далее мы рассмотрим что дает индпошив обуви.
16:18
25.01
2017 		Игра Crysis 2: Рецензия
Геймерам, котрые незнакомы с событиями 1-ой части Crysis, скорее всего, будет очень не просто понять, что надо делать в продолжении. Главный герой вооружен до зубов, по стенам домов лазают инопланетяне, город лежит в руинах, а в небе летают НЛО.
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08:15 26.01 Як вибрати бетон для будівництва?
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00:28 25.01 Новый сериал «Адаптация»
22:11 25.01 Современные рюкзаки для взрослых
22:09 25.01 Выбор протеина
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