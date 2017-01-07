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Новина дня
Аттестация рабочего места: Как часто она должна проводиться?
По условиям труда, главной целью проведения аттестации рабочих мест является регулирование отношений между хазяином либо же уполномоченным им органом, а также сотрудниками в сфере реализации прав на льготное пенсионное обеспечение, безопасные условия труда и здоровые, компенсации и льготы за работу непосредственно в неблагоприятных условиях.
09.01 Обзор игры Far Cry 3
09.01 Квартиры на первых и последний этажах – есть ли плюсы
09.01 Главные достоинства современных чехлов
07.01 Финансовая секретность и Биткоин миксеры

Новини
20:21
09.01
2017 		Аттестация рабочего места: Как часто она должна проводиться?
По условиям труда, главной целью проведения аттестации рабочих мест является регулирование отношений между хазяином либо же уполномоченным им органом, а также сотрудниками в сфере реализации прав на льготное пенсионное обеспечение, безопасные условия труда и здоровые, компенсации и льготы за работу непосредственно в неблагоприятных условиях.
15:42
09.01
2017 		Обзор игры Far Cry 3
Создавая Far Cry 3, компания-разработчик (Ubisoft) пробежалась по всех без исключения своих наиболее успешных сериях игр, почерпнув оттуда самое лучшее, удачно скомпилировав и выдав все это под одним названием.
14:22
09.01
2017 		Квартиры на первых и последний этажах – есть ли плюсы
Читайте в нашей статье преимущества покупки квартир на первом и последних этажах. Отношение покупателей к квартирам, расположенным на крайних этажах особое.
14:21
09.01
2017 		Главные достоинства современных чехлов
Основной задачей современных чехлов является обеспечение надежной защиты мобильного устройства. Также они могут подчеркнуть и придать новых и ярких красок во внешний вид телефона.
20:58
07.01
2017 		Финансовая секретность и Биткоин миксеры
Каждое государство мира всеми доступными правовыми методами пытается контролировать финансовые операции своих сограждан. Так происходит потому, что всегда есть те, кто пытается уклониться от общепринятых правил игры и нагреть на этом руки. Но есть, и другая категория участников процесса, целью сокрытия собственного финансового положения для которых является простая осторожность и перестраховка от...
11:28
07.01
2017 		Работа врачом в Чешской Республике с программой «Врачи в Чехии»
Если вы являетесь студентом и раздумываете о том, как продолжить развитие своей карьеры, тогда подумайте о трудоустройстве за границей. Например, в Чешской Республике существует острая нехватка работников в сфере медицины, и власти готовы оказать содействие в оформлении необходимых документов и нострификации. Если раньше такой переезд мог осложняться прохождением многочисленных комиссий, то...
11:26
07.01
2017 		Быстрое оформление договора купли-продажи квартиры
В нотариусе Евгении Авериной любой желающий сможет оформить договор купли-продажи квартиры, с помощью которого можно или стать собственником недвижимости, или продать ее.
00:19
07.01
2017 		iPhone 6s Plus: Особенности ремонта
Чаще всего поломки Айфон 6s Плюс происходят не через выработку ресурса работоспособности определенных деталей гаджета, а из-за различных факторов внешней среды.
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14:22 09.01 Квартиры на первых и последний этажах – есть ли плюсы
14:21 09.01 Главные достоинства современных чехлов
15:42 09.01 Обзор игры Far Cry 3
20:21 09.01 Аттестация рабочего места: Как часто она должна проводиться?
17:30 25.11 Выбор фильтра для воды в дом
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