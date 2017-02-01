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Новина дня
Пісок будівельний: різновиди і застосування
Будівельний пісок - це природний сипучий матеріал із дрібних часток гірських порід розміром від 0,05 до 5,0 мм, що утворився шляхом їх штучного дроблення або природного руйнування. Основу піску складає кварц, його зміст в піщаній суміші доходить до 99 %. Інша частина припадає на кальцит, залізну руду, слюду, турмалін, топаз, гранат.
01.02 Что такое крем с муцином улитки,чем он полезен.
01.02 Эффективное лечение женского бесплодия в Киеве
31.01 Территория детства: как обустроить ее во дворе
31.01 Полезные советы

Новини
18:20
01.02
2017 		На Вінничині запровадження послуги патронату у систему захисту дітей та підтримки сімей з дітьми на рівні громади (+фото)
Під такою назвою з 31 січня 2017 року в області розпочав роботу семінар в рамках розпочатого експерименту з міжнародною благодійною організацією «Партнерство «Кожній дитині», в якому взяли участь начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Дорош Тетяна Станіславівна, директор Вінницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Стоялова Олена Володимирівна, начальники...
17:49
01.02
2017 		Сергій Савчук: Майже у 4 рази збільшилася кількість домогосподарств,що встановили сонячні панелі у 2016 році,порівняно з 2015 роком (+фото)
2016 рік став проривним з точки зору переходу українців на чисті джерела енергії. Так, за рік кількість домогосподарств, що встановили сонячні панелі, збільшилася майже у 4 рази порівняно з 2015 роком, а саме - з 244 до 1109 домогосподарств. «Важливим є той факт, що обсяг потужності сонячних панелей зріс майже у 7 разів: з 2,2 МВт станом на кінець 2015 року до 16,7 МВт наприкінці 2016 року. Тобто...
17:21
01.02
2017 		14 проектів громадських організацій Вінниччини отримають співфінансування з обласного бюджету у 2017 році
Підведено підсумок конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2017 році за рахунок коштів обласного бюджету, який щороку традиційно проводиться Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації. Так, за результатами...
16:45
01.02
2017 		«Фабрика ідей» запрацює на Вінниччині (+фото)
31 січня, Вінницька громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» розпочала реалізацію свого чергового проекту «Фабрика ідей». Проект став можливий завдяки фінансовій підтримці Peace Corps уряду Сполучених Штатів Америки в рамках своєї масштабної програми «Розвиток місцевих громад» в Україні. «Фабрика ідей» спрямована на досягнення гармонійного розвитку місцевих...
16:30
01.02
2017 		Судитимуть волинянина,який перешкоджав роботі слідчого СБУ
Прокуратура Волині скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про втручання в діяльність працівника правоохоронного органу 21-річним мешканцем села Судче Любешівського району. Зранку 11 травня минулого року під час виїзду для проведення слідчих дій в урочище «Хворості», що неподалік від села Судче, правоохоронці виявили там групу осіб, які незаконно видобували...
16:17
01.02
2017 		Валерій Коровій: Економія коштів обласного бюджету по допорогових закупівлях в системі «ProZorro» минулоріч склала 17 млн. грн. (+фото)
Про це повідомив очільник області у своїй доповіді на колегії облдержадміністрації 31 січня. Він підкреслив: «Із введенням в дію нової редакції Закону України про здійснення державних закупівель, Вінницька обласна державна адміністрація ще на початку березня 2016 року, не очікуючи серпня місяця, пішла по шляху впровадження процедур електронних закупівель по всіх головних розпорядниках коштів...
16:02
01.02
2017 		В Луцьку у дитячому садочку Рокинь відкрили спортивний зал
У дитячому садку смт Рокині відбулося свято — відкриття спортивного залу для дітей. На подію завітали заступник міського голови Сергій Григоренко, в.о. старости смт Рокині та села Брище Княгининівської об'єднаної територіальної громади Леся Яцушик, працівники ДНЗ, батьки. Церемонія відкриття розпочалась з перерізання стрічки та спільного виконання гімну. У вітальному слові, Леся Яцушик...
15:48
01.02
2017 		На Вінничині підготовка проекту обласної програми - результат проведеної громадської експертизи у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді (+фото)
Про це на засіданні колегії облдержадміністрації повідомила Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталя Заболотна. Вона інформувала «Про розгляд експертних пропозицій в межах проведення громадської експертизи діяльності облдержадміністрації у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді». Посадовець довела до відома присутніх експертні...
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