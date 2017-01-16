Головна Мапа сайту RSS-експорт додати новину
 
 про нас регіони вхід
Волинь | Закарпаття | Івано-Франківщина | Львівщина | Рівненщина | Тернопільщина | Буковина
Економіка | Політика | Суспільство | Культура | Наука/Освіта | Спорт | Релігія | Здоров'я | Кримінал | Надзвичайні події | Інші події | Шоу-бізнес

Новина дня
4 критерия выбора люстры на кухню
Выбирая люстру на кухню, стоит учитывать материал, из которого она изготовлена, габариты и стиль. От текстильных абажуров лучше отказаться в пользу современного пластика, стекла или металла, более практичного в уходе.
16.01 Хозяйственные товары: Что это такое?
15.01 Найчастіші поломки смартфонів Sony Xperia
14.01 Мебель для спальни: Как выбрать?
14.01 Особенности алюминиевых окон

Новини
14:50
16.01
2017 		Чернігів засипає снігом,але комунальні служби працюють в посиленому режимі
У Чернігові всі комунальні служби міста продовжують боротися зі сніговою навалою в посиленому режимі. У прибиранні снігу на міських дорогах 12 січня була задіяна вся наявна снігоприбиральна техніка, а це близько 30 одиниць спеціальної техніки КП «АТП-2528», ЖЕКів і КП «Зеленбуд». Як повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Ярослав Куц, до прибирання задіяні...
14:17
16.01
2017 		4 критерия выбора люстры на кухню
Выбирая люстру на кухню, стоит учитывать материал, из которого она изготовлена, габариты и стиль. От текстильных абажуров лучше отказаться в пользу современного пластика, стекла или металла, более практичного в уходе.
13:57
16.01
2017 		Чернігівці можуть допомогти впровадженню Е-квитка,підтримавши петицію
На сайті Верховної Ради України 11 січня, з'явилася петиція щодо впровадження електронного квитка у міському пасажирському транспорті, на підтримку законопроекту № 4121 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті". Розробниками цього законопроекту є Міністерство інфраструктури України, народні...
12:52
16.01
2017 		Санітарно-епідемічна ситуація щодо грипу та ГРВІ у Чернігові контролюється
13 січня, в Чернігівській міській раді відбулось чергове засідання міського оперативного штабу для координації дій щодо запобігання розповсюдженню захворювання на грип та ГРВІ на території міста Чернігова. На початку засідання лікар-епідеміолог Тетяна Авраменко повідомила про санітарно-епідемічну ситуацію щодо грипу та ГРВІ по місту. За її словами, у Чернігові на другому тижні року (з 06.01.2017...
12:31
16.01
2017 		Житомирщина: в області понад 75% адмінпослуг у земельній сфері надаються безкоштовно
Землевпорядники Житомирської області упродовж 2016 року надали населенню 162,3 тис. адміністративних послуг. Понад 75% від загальної кількості, або 121,9 тис. послуг, громадяни отримали безкоштовно. За 40,5 тис. платних адмінпослуг фахівці землевпорядної служби області 3,035 млн гривень спрямували до загального фонду державного бюджету. З числа адмінпослуг, наданих на платній основі, понад...
12:01
16.01
2017 		Житомирщина: більшість школярів області відпочиватимуть до 16 січня
З понеділка, 16 січня, для більшості школярів області закінчуються канікули та розпочинається навчальний процес. Проте у деяких районах, містах та ОТГ навчання у школах розпочато ще з 10 січня. Про це інформує управління освіти і науки Житомирської ОДА. Майже тиждень діти навчаються в Андрушівському, Новоград-Волинському, Олевському, Радомишльському, Романівському районах та відповідно в 10...
11:58
16.01
2017 		Малеча защедрувала в Чернігівській міській раді
13 січня, до Чернігівської міської ради на свято Маланки традиційно завітали діти з дошкільного навчального закладу № 36 «Дивограй». Малеча в святковому українському вбранні разом із завідувачкою Тетяною Ярмоленко та зі своїми вихователями привітали керівництво та працівників міської ради з новорічними святами. У холі міської ради лунали веселі щедрівки та віршовані побажання. Чернігівський...
11:42
16.01
2017 		Хозяйственные товары: Что это такое?
Хозтоварами называются товары хозяйственно-бытового предназначения. На сегодняшний день, мало кто представляет сосбвтенную жизнь без предметов быта, которые составляют настоящий арсенал домашних помощников современного человека.
1 2 3 4 5 ... 27801 27802 27803

Сьогодні читають
11:42 16.01 Хозяйственные товары: Что это такое?
14:17 16.01 4 критерия выбора люстры на кухню
23:18 15.01 Найчастіші поломки смартфонів Sony Xperia
17:30 25.11 Выбор фильтра для воды в дом
17:25 25.11 Некачественный водомер вымывает деньги
Більше новин
Рекомендуємо :: ::
Інші новини:
- Україна
- Світ
- Актуальне
- Рейтинг новин
- Найкоментованіше
- Популярне 		Інші регіони
- Центр
- Північ
- Південь
- Захід
- Схід 		Також дивіться
- Бліц-опитування
- Інформаційні партнери
- Висловіть думку
- Персона
- IT-новини
- Лист читача
- Останні коментарі



Rambler's Top100

Всі права застережено. Власниками матеріалів, розміщених на сайті є їх автори. При публікуаванні матеріалів з сайту, посилання на УкрЗахідІнформ (у випадку публікуванні в інтернеті - відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці або заголовку на http://uzinform.com.ua/) або на джерело, вказане в матеріалі, обов'язкове. Якщо автор не згідний з розміщенням матеріалу на УкрЗахідІнформ, при першому ж повідомленні адміністрації сайту по адресі webmaster@uzinform.org.ua, матеріал буде вилучено. Редакція не завжди поділяє думку авторів матеріалів, розміщених на ресурсі.
© 2008-2013 УкрЗахідІнформ
Розробка APGroup