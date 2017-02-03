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Новина дня
Достоинства электрических ИК-обогревателей
Инфракрасные обогреватели становятся все более популярны. Устройства имеют свои отличительные особенности и преимущества перед обогревателями других типов.
03.02 Основні різновиди споживчих кредитів
03.02 Як вибрати проект будинку перед будівництвом
03.02 Как работает автоломбард?
02.02 Последние новости Иркутска: Массовое отравление "Боярышником",число жертв выросло до 76 чел.

Новини
20:34
03.02
2017 		Достоинства электрических ИК-обогревателей
Инфракрасные обогреватели становятся все более популярны. Устройства имеют свои отличительные особенности и преимущества перед обогревателями других типов.
17:42
03.02
2017 		Основні різновиди споживчих кредитів
Виходячи з назви, видно, що споживчі кредити призначені для того, щоб кредитувати різноманітні споживчі потреби громадян. Завдяки кредитам на споживчі потреби, люди отримують можливість за певну плату споживати ті матеріальні блага, на які ще не заробили.
17:14
03.02
2017 		На Тернопіллі плавальний басейн у Теребовлі планують не лише відновити,а й перетворити на спортивний комплекс
Одним із пріоритетних напрямків діяльності Теребовлянської районної державної адміністрації у 2017 році є відновлення роботи критого плавального басейну у Теребовлі. Об'єкт відвідали голова райдержадміністрації Юрій Ништа та куратор району - начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей ОДА Ігор Кульчицький, який перебував з робочою поїдкою на Теребовлянщині...
16:51
03.02
2017 		Житомиряни долучаються до збору гуманітарної допомоги
У Богунській і Корольовській районних радах 1 лютого, з 14.00 год. розпочали діяти пункти збору гуманітарної допомоги для жителів м. Авдіївки. Вже з першого дня функціонування пунктів збору небайдужі жителі міста активно долучаються до цієї благодійної справи. Так, до Богунської районної ради житомиряни принесли теплі речі, дитяче харчування, памперси, до Корольовської – медикаменти та одяг...
16:43
03.02
2017 		Як вибрати проект будинку перед будівництвом
Як вибрати проект будинку перед будівництвом
16:30
03.02
2017 		На Вінничині 1 лютого 2017 року на координаційній нараді обговорено стан протидії злочинності у 2016 році
1 лютого 2017 року в прокуратурі Вінницької області за участю правоохоронних органів регіону на координаційній нараді обговорено стан протидії злочинності у 2016 році, у тому числі їх організованим формам, а також визначені заходи, спрямовані на виявлення та запобігання злочинним проявам. Прокурором області Соколовим В.П. відмічено, що правоохоронцями у взаємодії з органами державної влади вжито...
16:08
03.02
2017 		Житомирщина: медичні працівники області проаналізували обставини виникнення травматизму серед населення
Темі травматизму та реабілітації було присвячене спільне розширене засідання обласної координаційної ради з питань безперервної післядипломної освіти практикуючих медсестер та Асоціації медичних сестер Житомирської області, яке відбулося 31 січня у Житомирському інституті медсестринства. Нині практично йдеться про епідемію травматизму серед населення, оскільки випадки травматизму посідають...
15:46
03.02
2017 		На Вінниччині за минулий рік фактично виконано робіт по ремонту доріг в обсязі 374,0 млн.грн.
Крім того, проведено роботу щодо залучення коштів місцевих бюджетів у вигляді співфінансування в сумі 20,6 млн.грн, та спонсорської допомоги -15,0 млн.грн. Звітуючи вчора, 31 січня, на колегії ОДА, про виконання ремонтних робіт на дорогах загального користування за рахунок державних коштів голова облдержадміністрації Валерій Коровій зазначив: «У 2016 році розпочато роботи по ремонту дороги М-21...
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