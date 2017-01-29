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Новина дня
Когда врачу можно доверять
29.01 Користь і шкода кукурудзяної каші
28.01 Современное медицинское оборудование и техника - это залог эффективного лечения
28.01 Резервне джерело безперебійного живлення "ИВЭПР-1220РМ-7"
28.01 Варочные поверхности Пирамида

Новини
23:48
29.01
2017 		Когда врачу можно доверять
Здоровье - это, пожалуй, одно из ключевых, по-настоящему важных достояний в жизни любого человека. Но, учитывая различные социально-экономические факторы, способ жизни, питание, стрессы и т. п., найти того, кто был бы полностью удовлетворен состоянием собственного организма практически нереально. В определенный момент каждому приходится обращаться за медпомощью, вот только уровень ее оказания в...
12:50
29.01
2017 		Користь і шкода кукурудзяної каші
Каша - це універсальний продукт харчування, так як її можна подавати з м'ясом, рибою, фруктами, овочами, а також грибами. Кукурудзяна каша є національним блюдом в багатьох країнах світу.
22:09
28.01
2017 		Современное медицинское оборудование и техника - это залог эффективного лечения
Качество лечения в медицинских учреждениях зависит не только от квалифицированности врачей различных областей, но и от уровня технического оборудования больниц. На сегодняшний день без медицинского оборудования, врачи были бы как "без глаз".
21:41
28.01
2017 		Резервне джерело безперебійного живлення "ИВЭПР-1220РМ-7"
Джерело вторинного електроживлення "ИВЭПР-1220РМ-7" призначений для установки усередині приміщення і розрахований на цілодобовий режим роботи. Забезпечує автоматичний перехід на живлення від акумулятора при відсутності напруги мережі.
13:19
28.01
2017 		Варочные поверхности Пирамида
Отечественные встраиваемые варочные поверхности Pyramida отличаются компактностью и передовыми техническими решениями
12:13
28.01
2017 		Что собой представляет лицензионная парфюмерия
Вы, скорее всего, слышали о лицензионной парфюмерии, но не заете чем она отличается от оригинальной. В данной статье мы дадим ответ на данный вопрос. Главное отличие лицензионных духов от оригинальных - заключается непосредственно в их цене и только в ней.
00:53
28.01
2017 		Что собой представляет тормозной супорт?
Абсолютно все компоненты тормозной системы выполняют собственную строго отведенную им роль. В данной статье мы не станем вдаваться в тех. составляющие данной достаточно сложной системы, а расскажем об 1-ом элементе, что самостоятельно выполняет почти всю работу по торможению, а именно о тормозном суппорте, главным предназначением которого является прижатие тормозных колодок непосредственно к тормозному диску.
21:55
27.01
2017 		Переваги оренди екскаватора-навантажувача
Однією з найбільш затребуваних механізованих одиниць при виконанні землян робіт є екскаватор-навантажувач. Його багатофункціональність вже давно завоювала йому велику популярність.
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